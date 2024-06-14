أزهري يوضح فضل صوم يوم عرفة لغير الحاج.. يكفّر ذنوب سنة قبله وبعده

قال الشيخ محمود الدويك، من علماء الأزهر الشريف، إنَّنا نستقبل غداً يوم عرفة، أحد أعظم أيام العام، وهو يوافق يوم 10 ذي الحجة الذي يؤدي فيه حجاج بيت الله الحرام الركن الأعظم للحج، لافتا إلى أنه يوم تُستجاب فيه الدعوات وتُغفر فيه الذلات ويُباهي فيه الله بأهل الأرض أهل السموات، فهنيئاً لمن اغتنمه بالإقبال على الله بالصيام والقرآن والذكر والاستغفار والدعاء والصدقة.

الصيام أول عمل لـ «عرفة»

وأضاف«الدويك»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «dmc»، أنَّ أعظم الأعمال التي أُمرنا بها ووجهنا بها النبي محمد – صلى الله عليه وسلم - في يوم عرفة، أولاً الصوم لغير الحاج، وفقا لقول نبي الله: «صيام يوم عرفة احتسبه على الله أن يُكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده».

الدعاء والتضرع إلى الله - سبحانه

وأشار إلى أنَّ ينبغي كثرة الدعاء والتضرع لله – عز وجل، وخير الدعاء وأعظمه في يوم عرفة هو ما علمنا إياه النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قُلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير».