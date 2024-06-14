دعاء يوم عرفة.. أبرز الأدعية المحببة في اليوم المبارك

يتوافد ملايين الحجاج إلى جبل عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة، لإتمام فريضة الحج، لطلب الرحمة والمغفرة من الله عز وجل، ويسعون لتحقيق القرب من خالقهم ومولاهم، ويكون ليوم عرفة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، لما له من عظيم الأجر، فهو أحد الأركان الأسياسية في الحج، لذا فإن دعاء يوم عرفة يعد من الأفضل الأدعية التي من الممكن أن يناجي بها المسلم ربه، وخاصة أن يوم عرفة من الأيام المستجاب فيها الدعاء.

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

وحول دعاء يوم عرفة، قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن يوم عرفة سُمي بهذا الاسم لأنه اليوم الذي يقف فيه الحجاج على الأرض الطاهرة بنية طلب العفو والصفح من الله، كما أن بعض آراء العلماء تؤكد أن العبد يتعرف إلى عظمة الله حقًا في تلك اللحظات التي يقف فيها بين يدي الله، حيث يتجلي عظمته أمام الملائكة.

أدعية يوم عرفة

وأوضح رضا في تصريحات لـ«الوطن»، أن يومُ عرفة يعد من أيام الله المشهودة، حيث يتمم فيه المؤمنون دينهم ويُكملون نعمة الله عليهم، وفي هذا اليوم يجب على المسلمين الاقتداء بالنبي بما ورد في الحديث الحسن: «خيرُ الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير».

دعاء مفاتيح الجنان

واستكمالا للحديث عن دعاء يوم عرفة، أشار إلى أن الله أراد أن يُري الملائكة البشر الأنقياء في هذه اللحظات التي يتمنى فيها المسلمون مغفرة الله، كما أن يوم عرفة هو فرصة للدعاء والتوبة، وأنه يوم عظيم يستجاب فيه الدعاء، مستشهدًا بقول النبي: «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفًا»، مشددًا على أنها بشرى من الله لعباده الصائمين.

دعاء السلف الصالح يوم الوقفة

وفي سياق متصل، نشر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، دعاء عن السلف الصالح في يوم عرفة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وكتب جمعة في مستهل دعائه: «الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير».

أفضل الأدعية يوم عرفة

وأضاف: «اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي لساني نورًا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم رب الحمد لك الحمد كما نقول وخيرًا مما نقول، لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي وإليك تُراثي».

واستمر الدكتور علي جمعة في سرد الدعاء الذي يجوز للمسلم أن يدعو ربه قائلًا: «اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر، وعذاب القبر، اللهم أني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، ومن شر ما تهبّ به الرياح، ومن شر بوائق الدهر.

اللهم إني أعوذ بك من تحوّل عافيتك

وأضاف: «اللهم إني أعوذ بك من تحوّل عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أهدني بالهدى، واغفر لي في الآخرة والأولى يا خير مقصود، وأسنى منزل به، وأكرم مسئول ما لديه أعطني العشية أفضل ما أعطيت أحدًا من خلقك، وحجاج بيتك يا أرحم الراحمين».

واختتم دعائه: «اللهم إليك خرجنا، وبفنائك أنخنا، وإياك أملنا، وما عندك طلبنا، ولإحسانك تعرضنا، ورحمتك رجونا، ومن عذابك أشفقنا، وإليك بأثقال الذنوب»