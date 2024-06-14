تعرف على تفسير حديث «يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة»

يوم عرفة له مكانة خاصة عند المسلمين، فهو يومٌ مباركٌ حافلٌ بالخير والرحمة والمغفرة وفرصة للتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء حتى يعتق فيه العبد من النار، كما يزداد فيه فضل الله تعالى على عباده، ويُتيح لهم فرصة عظيمة للتوبة والإنابة والتقرب من الله سبحانه وتعالى، وورد حديث نبوي شريف عن فضل اليوم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ» (رواه مسلم).

تفسير حديث «يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة»

وجاء في تفسير الحديث النبوي، أنّ الله قد فضل الأيام على بعض، وتعتبر مواسم لنفحات الله وعطاياه لعباده ويغفر فيها الذنوب، ويُرفع فيها الدرجات ومن بينها يوم عرفة، وجاء في حديث «ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ»، تأكيدًا من رسول الله أنّه في يوم عرفة يُعتق العباد من النار.

وعن فضل يوم عرفة، إلى جانب أنه ورد حديث شريف عن أهميته للمسلم في العتق من النار، فهو يوم مغفرة الذنوب، ويزداد فضل الله تعالى في يوم عرفة، فيغفر لعباده ذنوبهم ويُمحو خطاياهم، كما قال تعالى: «وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» (البقرة: 192).

ويُستجاب الدعاء في يوم عرفة، خاصةً عند الدعاء بِما فيه خيرٌ للمسلم في دينه ودنياه وآخرته، إضافة إلى أنّ يوم الوقوف بعرفة ركنًا أساسيًا من أركان الحج، وفيه يقف الحجاج على جبل عرفة يدعون الله ويُناجونه ويُرجون رحمته ومغفرته.

يوم عرفة يوم رحمة ومغفرة لجميع المسلمين

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز على قناة DMC عن فضل يوم عرفة وأهميته في الإسلام، أنه يعد من أعظم الأيام عند الله تعالى، يعتق فيه الله أكبر عدد من عباده من النار، وهو اليوم الذي يقف فيه الحجاج على صعيد عرفات يدعون المولى ويتضرعون إليه.

وأكد أنّ هذا اليوم هو فرصة عظيمة للمسلمين للتوبة والاستغفار والدعاء، إذ إن الله يباهي بعباده الملائكة ويستجيب لدعواتهم، ويجب اغتنام هذا اليوم بالصوم والذكر والدعاء، والحرص على أداء الأعمال الصالحة، ويوم عرفة ليس فقط للحجاج، بل هو يوم رحمة ومغفرة لجميع المسلمين في كل مكان، مؤكدًا أن الصيام في هذا اليوم يكفر سنتين من الذنوب، السنة الماضية والمقبلة، كما ورد في الأحاديث النبوية.

ويعد فرصة عظيمةٌ للتغيير والتجديد والتخلص من ذنوب الماضي، وفرصةٌ لبداية جديدة مباركة مع الله تعالى، ويجب اغتنام فضل هذا اليوم المبارك، والإكثار من الأعمال الصالحة، ونُناجي الله تعالى بِقلوبٍ خاشعةٍ، ونرجو رحمته ومغفرته.