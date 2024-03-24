أفضل صيغة لدعاء العتق من النار.. احرص عليه في العشر الأواخر من رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي تصادف إحدى لياليها الفردية ليلة القدر التي ذكرها الله عز وجل في سورة حملت اسمها في القرآن الكريم في قوله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، حيث يحرص الصائمون على قيام الليل بالصلاة والدعاء، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى طمعا في مغفرته ودخول جنته.

أفضل صيغة لدعاء العتق من النار

وحول أفضل صيغة لدعاء العتق من النار، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ أفضل صيغة للدعاء هو ما ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها في الحديث الشريف: «قلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إن علمتُ أيَّ ليلةِ القدرِ ما أقولُ فيها؟ قال: قولي: اللهمَّ إنك عفوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي».

ولفت إلى أنّ هناك صيغا متعددة يمكن للمسلم أن يدعو بها في تلك الليالي المباركة، ومنها: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من شر الدنيا وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك حسن الخاتمة ومغفرة الذنوب والعتق من النار، اللهم اجعل لي في هذا الشهر رزقاً حلالاً وبركة، اللهم اجعل لي في هذا الشهر قبولا ومغفرة ورضوانا منك».

صيغ أخرى للدعاء

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم إني أسألك الرضا والقناعة والتوفيق في الدنيا والآخرة.اللهم إني أسألك الهداية والتوبة والعفو والمغفرة، اللهم اجعل لي في هذا الشهر مغفرة ورحمة وعتقاً من النار، اللهم اجعل هذا الشهر شهر الخير والبركة والعتق من النار، اللهم اجعل هذا الشهر شهراً للتوبة والاستغفار والتقرب إليك.

- اللهم اجعل شهر رمضان شهرا للعبادة والتدبر في آياتك الكريمة، اللهم اجعل هذا الشهر شهرا للصلاة والصيام والتصدق والقراءة، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهمّ اجعلنا من عتقاء شهر رمضان واجعلنا من المقبولين، يا رب وقفنا ببابك سائلين فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك جودك مطرودين، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار،اللهم اعتق رقابنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا، يا رب يا رحيم اجعلنا ممن تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الفضيل.

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمغفرة والرضوان والجنة، اللهم انت الغني ونحن الفقراء، فارزقنا من فضلك ورحمتك، اللهم ارحمنا واهدنا وارزقنا الجنة وجنبنا النار، اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا ذنوبنا وزللنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والنية والرزق، والثبات على دينك وحبك وطاعتك.

- اللهم اهدنا لأفضل الأعمال واجعلنا من عبادك الذين يتفقدون ليلة القدر ويجتهدون في العشر الأواخر من رمضان، اللهم ارزقنا العمل الصالح والإيمان الثابت والقبول الحسن، وارحمنا يا رحمن.

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا واهدنا واهدِ بنا واجعلنا سبباً للهداية اللهم إنك تحب العفو فاعفو عنا وتحب العافية فافعل بها اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.