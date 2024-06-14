اللهم في يوم التروية أروي قلوبنا بالإجابة.. أفضل الأدعية المستحبة قبل عرفة

العشر الأواخر من ذي الحجة من أعظم أيام العام، ويتسابق المسلمون في هذه الأيام المباركة إلى أداء العبادات والطاعات والأعمال الصالحة، متوجهين إلى الله بالدعاء والذكر، ومن بين هذه الأيام الفضيلة يوم التروية ويوم عرفة كمناسبتين عظيمتين يُستحب فيهما الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله، لما لهما من فضل كبير وأجر عظيم، ومن الأدعية الشهيرة بين المسلمين في «يوم التروية هو اللهم في يوم التروية أروي قلوبنا بالإجابة»

اللهم في يوم التروية أروي قلوبنا بالإجابة

يوافق يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويعد بداية لأعمال الحج، فيستعد الحجاج بالوقوف على عرفات ويبدأون بالتوجه إلى منى، ويُستحب للمسلمين في كل مكان أن يكثروا من الدعاء في هذا اليوم المبارك، ومنها اللهم في يوم التروية أروي قلوبنا بالإجابة، حسب ما أكده الدكتور أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف.

أدعية يوم التروية «اللهم في يوم التروية أروي قلوبنا بالإجابة»

واستكمالا للحديث عن أدعية يوم التروية ومنها اللهم في يوم التروية أروي قلوبنا بالإجابة، نصح الشيخ أحمد تركي في تصريحات لـ«الوطن» بالتفرغ للدعاء والإكثار من الذكر والدعاء، حيث يمكن لكل شخص أن يخصص وقتاً يومياً للجلوس مع الله والتوجه إليه بالدعاء ويمكن للمسلم أن يردد:

«اللهم في يوم التروية، نسألك أن تروي القبور التي باتت قلوبنا في لوعة الشّوق لمن سكنها، لتلك الملامح التي استودعناك إياها، اللهم آنس وحشتهم، واجعلهم في جنّاتك خالدين مستبشرين بكرمك ورحمتك التي وسعت كلّ شيء».

«اللهم في يوم التروية أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أسميت به نفسك، أو أخفيته في علم الغيب، اللهم وأسألك باسمك الأعظم الذي أخفيت، أن تروي قبور من فقدناهم في يوم التروية، وأن تتنزّل بالنّور عليهم آنس وحشتهم ويمّن كتابنا وكتابهم»

اللهم اجعلنا من الذاكرين لك الشاكرين لنعمتك، واهدنا إلى صراطك المستقيم. إن الدعاء في هذه الأيام فرصة للتقرب إلى الله وطلب الرحمة والمغفرة، فيجب على المسلم أن يغتنمها بكل جدية وإخلاص.

اللهم ارزقنا من فضلك، واغفر لنا ذنوبنا، وأعنا على طاعتك وحسن عبادتك. فالدعاء في يوم التروية يعكس توجه القلوب إلى الله وطلب الرحمة والمغفرة