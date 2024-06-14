«بالطشة ولا الصلصة».. طريقة عمل الفشة بمذاق شهي لعيد الأضحى

الفشة من أكلات العيد المميزة، ولها شعبية كبيرة عند محبي فواكه اللحوم، لذا يمكن إعدادها في المنزل، لضمان الجودة والنظافة، بدلًا من شرائها جاهزة، لذا يبحث البعض عن طريقة عمل الفشة.

أوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامج «على قد الإيد»، بقناة cbc sofra، طريقة عمل الفشة، سواء بالطشة أو بالصلصة.

طريقة عمل الفشة بالطشة

المقادير:

فشة مسلوقة.

ثوم مفروم.

خل أبيض.

كزبرة ناشفة.

بقدونس مفروم.

سمنة بلدي.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل الفشة بالطشة:

في طاسة على النار توضع ملعقة من السمنة، وعند ارتفاع درجة حرارتها، يضاف الثوم المفروم والكزبرة الناشفة، ويشوح الخليط جيدًا، ثم يضاف الفلفل الرومي ويترك حوالي 3 دقائق، حتى يطرى إلى حد ما، ثم تضاف الفشة المسلوقة، وتقلب مع المكونات جيدًا حتى تأخذ من طعم الخضار، ثم يضاف الخل والبقدونس المفروم، ورشة من الملح والفلفل الأسود وتقدم.

طريقة عمل الفشة المحمرة بالصلصة والحمص

المقادير:

فشة مسلوقة.

بصل مكعبات صغيرة.

ثوم مفروم.

سمنة بلدي.

حمص مسلوق.

عصير طماطم.

صلصة طماطم.

فلفل أخضر رومي.

بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

الطريقة: