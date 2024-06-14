طريقة عمل الفشة في خطوات سريعة قبل عيد الأضحى.. لذيذة وشهية

يحل عيد الأضحى وتهل معه روائح اللحوم ووجباتها المختلفة، التي اعتاد المسلمون عليها في هذه المناسبة التي تتميز بذبح الأضاحي، وتتفنن ربات البيوت في تجهيز الأطعمة المختلفة من «قطعيات اللحوم»، وفواكهها، وبينها طريقة عمل الفشة اللذيذة سريعة التحضير، والتي نستعرضها في السطور التالية، وفقا لـ«سي بي سي سفرة».

مكونات الفشة

كيلو فشة جاموسي أو جملي أو خروف.

ماء مغلي.

3 فصوص حبهان.

3 ورقات لورا.

2 فص ثوم صحيح.

بصلة مقطعة أرباع.

فلفل أسود حصى.

كزبرة جافة حصى.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة خل أبيض.

شرائح فلفل رومي ألوان.

شرائح فلفل حامي.

رشة شطة حمراء.

ملح وفلفل أسود ناعم.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

زيت ذرة.

طريقة عمل الفشة

الخطوة الأول لطريقة عمل تغسل الفشة، هي وضعها تحت الماء ثم نقعها في محلول مكون من الماء والملح والخل وعصير الليمون، وتترك لمدة ساعة مع وضعها في الثلاجة، وبعد مرور وقت النقع تُغسل مرة أخرى ثم سلقها كاملة دون تقطيع، ثم وضعها في إناء على النار وتحضير المكونات، وإضافة ورق اللورا والحبهان والبصل والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والثوم الصحيح، وتركها على النار لمدة ساعة ونصف.

تقليب الفشة لمدة 5 دقائق

لاستكمال خطوات طريقة عمل الفشة، تقطيعها شرائح طويلة ووضعها في طاسة على النار مع 3 ملاعق كبار من الزيت، وتتبيلها بالملح والفلفل الأسود والكزبرة وتقلب لمدة 5 دقائق، وبعدها يتم وضع طاسة أخرى على النار ويشوح فيها الثوم ويضاف الخل الأبيض، وبعدها يتم دمج الطاستين وتقديمها للأكل.