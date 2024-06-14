افتتاح 4 مساجد جديدة بكفر الشيخ.. وانطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد بمراكز «دسوق، والحامول، والرياض، وكفر الشيخ»، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

افتتاح 4 مساجد جديدة بكفر الشيخ

وتضمن افتتاح المساجد:

المسجد الكبير بقرية أبو زيادة بمركز دسوق.

- مسجد قطب أبو زيادة بعزبة مبارك بمركز الحامول.

- مسجد مصطفى محمد عطية بقرية أم سن بمركز الرياض.

- مسجد الرحمة بعزبة دار السلام بقرية شنو بمركز كفر الشيخ.

التزام مساجد كفر الشيخ بخطبة الجمعة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة، والتي جاءت تحت عنوان «دين الإنسانية في أسمى معانيها، حرمة الدماء والأموال والأعراض، في ضوء خطبة حجة الوداع»، كما تم الالتزام بالوقت المُحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.

انطلاق قافلة دعوية مشتركة

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، والتي استهدفت مساجد مركز ومدينة الحامول، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.