كفر الشيخ تطلق حملة نظافة مكبرة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

أطلقت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أكبر حملة نظافة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بالاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة نظافة مكبرة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

وشملت الحملة المكبرة، جميع الشوارع والميادين بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف العمل، وزيادة عدد الورديات والمعدات وعدد العمال، وزيادة ساعات العمل، وصيانة الإنارة العامة، وتهذيب الأشجار بالمنتزهات.

وبدأت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة الاستعدادات على مدار الأسبوع الماضي وتستمر حتى وقفة العيد، من خلال عمليات التنظيف والتجميل التي تشمل كل مكان في المراكز والمدن والقرى، بجانب صيانة الإنارة العامة بشوارع وطرق المراكز والمدن والقرى، وقص وتهذيب الأشجار بالمنتزهات، واستمرار أعمال مكافحة البعوض والحشرات الطائرة في كافة الميادين والشوارع والأحياء.

نظافة وتوسعة محيط المساجد وساحات صلاة العيد والطرق المؤدية إليها

كما تم العمل على نظافة وتوسعة محيط المساجد وساحات صلاة العيد والطرق المؤدية إليها، ووضع الاستعدادات النهائية لتجهيزات صلاة عيد الأضحى المبارك، سواء بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ المصرح بها أداء صلاة العيد وعددهم 385 ساحة على مستوى المحافظة.