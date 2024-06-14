محافظة القاهرة تعلن طرح وحدات سكنية ومحلات للبيع بنظام حق الاستغلال

أعلنت محافظة القاهرة من خلال الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات وإدارة التعاقدات عن طرح حق استغلال لبعض الأنشطة بحدائق مختلفة بمشروع الحدائق المتخصصة وبيع محلات تجارية ووحدات سكنية، وطرح ساحة انتظار مركبات وموقع بشارع 306 ودار مناسبات ووحدات إدارية ومحلات خدمات بمساحات وأحياء مختلفة.

وأشارت المحافظة إلى طرح حق التطوير والاستغلال السنوي لمدة 10 سنوات غير قابلة للتجديد، لمدينة ملاهي وندرلاند بالحديقة الدولية بحي شرق مدينة نصر بمساحة إجمالية تقريبية 12500 متر مربع، وتأمين المزاد 600 ألف جنيه وكراسة الرشوط بـ799 جنيهًا، وطرح حديقة جسر السويس وموقعها محطة العرب محصورة بين شارع الفريق عزيز المصري وشارع جسرالسويس بحي عين شمس على مساحة 4200 متر مربع تقريبًا، وتأمين المزاد 300 ألف جنيه.

طرح حق الاستغلال الشهري

وأشارت إلى طرح حق الاستغلال الشهري لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد لكلا من:

- كافتيريا بالدور الأرضي بحديقة الترعة البولاقية بحي الساحل وتأمين المزاد 7 آلاف جنيه

- عدد 2 ملعب كرة قدم خماسي بحديقة الترعة البولاقية وتأمين المزاد 10 آلاف جنيه

- قاعة متعددة الأغراض بحديقة الترعة البولاقية وتأمين المزاد 130 ألف جنيه

- قاعة متعددة الأغراض بحديقة صقر قريش بحي البساتين وتأمين المزاد 28 ألف جنيه

- ألعاب أطفال بالحديقة الدولية بحي شرق مدينة نصر وتأمين المزاد 10 آلاف جنيه

- عدد 3 محلات خدمات بسوق العبور وتأمين المزاد 10 آلاف جنيه

وحدات سكنية ومحلات

بيع وحدات سكنية ومحلات، كما يلي:

- بيع 21 محلًا تجاريًا بالأسمرات

- بيع 2 وحدة سكنية بمساكن المطرية والنهضة