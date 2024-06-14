اتفاق أمني طويل الأجل بين واشنطن وكييف.. مدته 10 سنوات

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «خطوة غير مسبوقة.. اتفاق أمني طويل الأجل بين واشنطن وكييف».

وثيقة غير مسبوقة تبدو خطوة جديدة في ملف الصراع الأمريكي الروسي، إذ تحاول واشنطن حسم المعركة الدائرة على الأراضي الأوكرانية عبر توقيع اتفاقية أمنية مع كييف لمدة تتجاوز 10 سنوات، تعد هي الخطوة التالية لأوكرانيا نحو عضويتها المحتملة في حلف شمال الأطلسي الناتو، السبب الرئيسي لاشتعال الصراع مع موسكو.

قمة مجموعة السبع المنعقدة في إيطاليا

الاتفاقية التي وقعتها واشنطن مع كييف على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في إيطاليا، تضمن بنودا عدة أبرزها أن الولايات المتحدة باتت ملزمة بتقديم مساعدة مادية طويلة الأمد وتدريبا واستخبارات من أجل تطوير قوات الأمن والدفاع الأوكرانية، كما أن الاتفاق بين البلدين قد يمكن التراجع عنه من إدارة الرئيس «ترامب» المستقبلية، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

الولايات المتحدة لم تلزم أمريكا الدفاع عن أوكرانيا

الصحيفة أكدت أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لم تلزم أمريكا الدفاع عن أوكرانيا إذا تعرضت لهجوم، ولكن سيكون لدى كييف بعض الضمانات بشأن مساعدات التي قد تتلاقاها في حالة وقوع هجوم روسي آخر.