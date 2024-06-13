أدعية يوم عرفة من الكتاب والسنة.. «اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا إياك»

يستقبل المسلمون يوم عرفة بالإكثار من العبادات والطاعات، من بينها الدعاء، لما في هذا اليوم من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم أدعية يوم عرفة من الكتاب والسنة، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

أدعية يوم عرفة من الكتاب والسنة

ومن أدعية يوم عرفة من الكتاب والسنة ما ورد عن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، فضلا عن ما قاله رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم-: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِى مَلاَئِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِى شُعْثًا غُبْرًا» رواه الإمام أحمد.

ويقال في أدعية يوم عرفة من الكتاب والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»

ودعت دار الإفتاء المصرية، المسلمون لاغتنام يوم عرفة بكثر الدعاء بالرحمة والمغفرة والرزق.

أدعية يوم عرفة

وهناك أكثر من صيغة لأدعية يوم عرفة، منها التالي:

«اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين».

«اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك».

«اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا».

«اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين».

«اللّهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللّهم سهّل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرّنا ويرضيك».

«اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر».

دعاء يوم عرفة

ويردد البعض في أدعية يوم عرفة التالي:

«اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك».

«اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين».

«اللهم في يوم عرفة أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أن ترفع عني الكرب، وتدفع عني الشدة، وترزقني الرزق الحلال الطيب، برحمتك يا أرحم الراحمين».

«ربي أسألكَ من الخيرِ ما سألك عبدُك ورسولُك محمد صلَّى اللهُ عليه وسلم وأعوذُ بك من شرِّ ما استعاذك منه عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم، وأسألكَ ما قضيتَ لي من أمرٍ أنْ تجعلَ عاقبتَه لي رشدًا».

«اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب».

«يا رب في يوم عرفة يسر لي الخير حيث كنت وحيث توجهت، اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة ويسر على كل صعب وهون على كل عسير».