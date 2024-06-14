«البيئة»: زراعة 14 ألف شجرة مثمرة وزينة في قنا وأسيوط خلال عامين 

نفذت وزارة البيئة حملات تشجير موسعة خلال العامين الماضيين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، في محافظتي قنا وأسيوط، إذ نحجت في زراعة ما يقرب من 14 ألف شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز وقرى المحافظتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (100) مليون شجرة، وأنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة

تشجير البنية التحتية من محطات وسيطة

وساهم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة في أعمال التشجير بمحافظتي قنا وأسيوط الواقعتين في نطاق عمل البرنامج، وتنفيذ حملات تشجير واسعة النطاق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية وشباب من مختلف الأعمار، استهدفت جميع المراكز والأحياء والقرى داخل المحافظتين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملات تهدف لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتماشيًا مع أجندة الدولة للتنمية المستدامة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التى تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، إلى جانب جهود الوزارة في تعظيم دمج البُعد البيئي كمحور أساسي لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان.

100 مليون شجرة

كما قامت الوزارة من خلال البرنامج الوطني بتنفيذ العديد من حملات النظافة والتشجير في المراكز والأحياء والقرى بمحافظة أسيوط بلغت ما يقرب من 70 حملة نظافة وتشجير خلال العامين الماضيين، وزراعة ما يقرب من 7 الآف شجرة وذلك فى جميع مراكز محافظة أسيوط، بالإضافة إلى تشجير البنية التحتية من (محطات وسيطة) والمدعومة من قبل البرنامج الوطني، وزراعة سياج شجري وغطاء نباتي داخل تلك المحطات بمركزي أبو تيج وديروط.

كما شهدت حملات التشجير داخل المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة، زراعة ما يقرب من 150 ألف شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز وقرى محافظة اسيوط.

وفي محافظة قنا، قامت الوزارة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تنفيذ العديد من حملات النظافة، وزراعة ما يقرب من 6250 شجرة في جميع مراكز محافظة قنا، فضلًا عن دعم جامعة جنوب الوادي بعدد 70 شجرة مثمرة وزينة خلال الاحتفالات السنوية بيوم البيئة العالمي.

تشجير محطة أبو تشيت الوسيطة

كما جرى تشجير البنية التحتية المدعومة من قبل البرنامج بالمحافظة، ومنها المحطة الوسيطة بمركز أبو تشت من خلال زراعة سياج شجري وغطاء نباتي داخل المحطة.

وفى سياق متصل، شهدت المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة، زراعة ما يقرب من 188 ألف شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز محافظة قنا.