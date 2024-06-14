وادي الفروسية يحتضن نهائي بطولة الجمهورية لقفز الحواجز (فيديو)

احتضن وادي الفروسية التابع لـ«الداخلية»، والمُطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز بمختلف درجاتها، تنسيقا مع الاتحاد المصري للفروسية، في إطار اهتمام الدولة بالاهتمام برياضة الفروسية ودعمها، وحرصا من وزارة الداخلية على الارتقاء بهذه الرياضة.

وشهد الوادي تنافسا كبيرا بين الفرسان على ملاعبه ذات المقاييس الدولية، وعلى مدار 5 أيام، بعد أن هيأت الوزارة كل الملاعب، ومنها ملاعب الإحماء، لتكون مستعدة لاستضافة كل فعاليات رياضة الفروسية محليا ودوليا.

وزير الرياضة: «الداخلية» ساهمت في تطوير رياضة الفروسية

في هذا السياق، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنَّ وزارة الداخلية طورت رياضة الفروسية بفضل جهودها الكبيرة، بما يعني أننا نبني لمستقبل أولادنا في هذه الرياضة، مثلما نبني في كل الرياضات الأخرى، سواء الألعاب الفردية أو الجماعية.

«السبكي»: البطولة مشاركة رائعة للوزارة

فيما أكد الدكتور كريم السبكي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية المصري، أنَّ البطولة تعد مشاركة رائعة، والنهائي جاء على قدر عالِ من الاحترافية لم نشهده منذ فترة طويلة، موضحاً: «مفيش غلطة».