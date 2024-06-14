أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية عن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحي 2024 في محافظة الإسماعيلية، والتي تم تخصيصها للمواطنين في مختلف المراكز والقرى والأحياء.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحي 2024 في مدينة الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي لمديرية أوقاف الإسماعيلية، فإنه يجري تجهيز 13 ساحة داخل مدينة الإسماعيلية لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك تتضمن كلا من

1- ساحة النادي الإسماعيلي.

2- الملعب المفتوح بالخامسة.

3- ساحة موقف الحكر.

4- ساحة نادي الشهداء.

5- مركز شباب السحارة.

6- مركز شباب أبو آدم بعزبة أبو آدم.

7- مسجد محمد فريد بأبو عطوة.

8- ساحة الزغابة.

15- ساحة مسجد الرضوان.

9- ساحة مسجد الفردوس.

10- ساحة مسجد نقابة المحامين.

11- ساحة مسجد التقوى في أبو بلح.

12- ساحة مركز شباب أبو بلح.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في أبوصوير

وأعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية عن أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في نطاق مركز أبوصوير والقرى والعزب التابعة لها، وتضمنت كلا من:

1- مراكز شباب أبوصوير.

2- مركز شباب أبو خروع.

3- مركز شباب الواصفية.

4- مركز شباب الوراورة.

5- مركز شباب أبو عياد.

6- مركز شباب أبو جريش.

7- مركز شباب شعيب.

8- ساحة العالي.

9- ساحة المركز الطبي.

10- ساحة التوفيق.

11- ساحة الصوفية.

12- ساحة غريب سلامة

13- ساحة العمدة.

14- ساحة رست بورسعيد

15- ساحة 6 أكتوبر.

17- ساحة الصولي

18- ساحة عزبة الصفيح.

19- ساحة السيورة.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في التل الكبير

وقال بيان رسمي لمديرية أوقاف الاسماعيلية، إنه تم تحديد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في التل الكبير بالإسماعيلية لتشمل الساحات التالية

1- مركز شباب المزارعة.

2- مركز شباب أبو عاشور.

3- مركز شباب الظاهرية.

4- مركز شباب الغرابوة

5- مركز شباب أبو عيادة.

6- مركز شباب البعالوة.

7- مركز شباب الحمادة.

8- مركز شباب المسطح الأخضر

9- ساحة مدرسة الثانوية العامة.

10- مركز شباب أبوحليفة.

11- ساحة عزبة منصور .

12- ساحة مركز شباب تل أبو حامد.

13- مركز شباب الحمادة

14- ساحة مدرسة عطية الناظر.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في فايد

بحسب بيان مديرية الأوقاف الرسمي، أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في فايد بالإسماعيلية، تشمل:

1- مركز شباب الضبعية.

2- مركز شباب سرابيوم.

3- مركز شباب فنارة.

4- مركز شباب أبو سلطان.

5- ساحة العقادة.

6- ساحة قمة فايد.

7- مركز شباب ابو شلبي في سرابيوم.

8- مركز شباب فايد.

9- مركز شباب كسفريت.

10- ساحة مسجد دندش في قرية عين غصين.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القنطرة غرب

أعلنت مديرية الأوقاف، أماكن ساحات صلاة عيد 2024 في القنطرة غرب بالإسماعيلية:

1- مركز شباب القنطرة غرب.

2- مركز شباب البياضية.

3- مركز شباب أبو خليفة.

4- ساحة ملعب منشية مبارك.

5- مركز شباب الرياح.

6- مركز شباب الشهيد خيري.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القصاصين

1- ساحة مدرسة أحمد عرابي.

2- مركز شباب القصاصين.

3- مركز شباب الهوانية.

4- مركز شباب النجع.

5- مركز شباب الهيش.

6- مركز شباب المحسمة.

7- مركز شباب السويدات.

8- مركز شباب المحسمة العبل.

9- مركز شباب الخفيج.

10- مركز شباب أم عزام.

11- مركز شباب عرب قاسم.

12- مركز شباب عزبة صبري

13- ساحة المعهد الديني بالكوع.

14- مركز شباب البغادة.

15- مركز شباب الجعارة.

16- مركز شباب العبل.

17- معهد تل ثمود

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القنطرة شرق

1- ساحة الشهيد جواد حسني.

2- ساحة سيد المرسلين.

3- ساحة الخلفاء الراشدين.

4- مركز شباب الأبطال.

5- مركز شباب التقدم.

6- مركز شباب السلام.

7- مركز شباب قرية العبور.