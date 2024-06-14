أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القليوبية.. استعدادات مكثفة لاستقبال المصلين

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ لاستقبال العيد وبدء تجهيز أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القليوبية، حيث جرى تجهيز 410 ساحات رئيسية في المراكز والمدن وكذلك 1700 مسجد.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى اعتماد أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القليوبية في المساجد والساحات ومراكز الشباب كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القليوبية

ومن المقرر أن تشهد الساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في القليوبية الساعة 06:18 صباحا في المساجد الكبرى التي يؤدى فيها صلاة الجمعة، بجانب الساحات المعتمدة وعددها 410 ساحات، تقيمها الجهات المختلفة ومناطق التجمعات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف والأجهزة المعنية.