أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة الفيوم.. 159 مسجدا

أعلنت مديرية الأوقاف، أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة الفيوم وعددها نحو 159 ساحة، بالإضافة إلى المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة، كما أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد صلاة عيد الأضحى 2024 حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة الفيوم

يأتي موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة الفيوم، في تمام الساعة 6:21 صباحًا، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الفيوم

وتضمنت أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة الفيوم نحو 159 ساحة أبرزها بمدينة الفيوم الآتي:

ساحة مسجد ناصر الكبير.

ساحة مسجد المعلمين في النويري.

ساحة مسجد أبو داوود بكيمان فارس.

ساحة مسجد محي الدين أبو العز في لطف الله.

ساحة مسجد الشبان المسلمين في شارع أحمد شوقي.

ساحة مسجد الأزهر بحي دلة.

ساحة روضة الفرقان بمنطقة الحواتم.

ساحة مسجد الفيوم الجديدة.

ساحة مسجد سيدي علي الروبي.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 مركز الفيوم

وجاءت أبرز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 مركز الفيوم الآتي:

مركز شباب هوارة.

ساحة مسجد الحاجة سيدة في العامرية.

ساحة مسجد السلطان يوسف في كفور النيل.

الأرض الفضاء بجوار منزل العمدة في العدوة.

ساحة مسجد فراش الني بدمشقين.

ساحة الوحدة المحلية في دمو.

ساحة مسجد سيد بركات في أبو السعود.

ساحة مدرسة اللاهون الابتدائية.

ساحة المدرسة الإعدادية في الصالحية.

ساحة مدرسة الزملوطي الإبتدائية.

مركز شباب أبو عش.

مركز شباب تلات.

ساحة الشهيد عبد العظيم جمعة بالعزب.

المسجد الكبير في الحريشي.

مركز الشباب في الإعلام.

مسجد الرحمة في عزبة علي فراج.

المسجد الكبير في الصعايدة.

مركز الشباب في دسيا.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في إطسا

وتضمنت أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في إطسا الآتي:

مركز شباب قرية منية الحيط.

مسجد محمد أمين معجون في منية الحيط.

ساحة مسجد التقوى في مدينة إطسا.

ساحة مسجد بدوي حمد في قرية إهريت.

ساحة الوحدة المحلية في تطون.

ساحة مسجد الصحابة في تطون.

أرض السوق في قصر الباسل.

الوحدة المحلية في مطول.

أرض فضاء في منشأة ظافر بجوار الملعب.

ساحة الحديد في منشأة حلفا.

ملعب قرية عتامنة المزارعة.

مركز شباب قلهانة.

أرض الملعب في عزبة زكريا دفنو.

مدرسة الغابة للتعليم الأساسي.

المصلية الشرقية في قصر الباسل.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في سنورس

وتشمل أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في سنورس الآتي:

الساحة الشعبية في مدينة سنورس.

مدرسة الدكتور عنتر في عزبة عبد العليم.

مركز الشباب بقرية جبلة.

ساحة منشية عطيفة بجوار المسجد العتيق.

مركز شباب بيهمو بجوار مسجد ناصر.

مركز شباب جرفس.

مركز شباب الكعابي الجديدة.

ساحة السوق بجوار مسجد الهواري في ترسا.

ساحة دار مناسبات الكعابي القديمة.

مركز شباب بني عتمان.

منطقة النادي الرياضي في عزبة صادق بسنهور.

ساحة عزبة السيد رحيل في سنهور البحرية.

ساحة أمام المدرسة التجارية في سنهور.

ساحة بجوار الجمعية الزراعية في فيديمين.

ساحة بجوار مدرسة التوفيقية الابتدائية.

ساحة الطيبين في فيديمين.

ساحة بجوار مسجد الرضوان بفيديمين.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في طامية

وفيما يخص أبرز أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في طامية، تضمنت الآتي:

الساحة القبلية بالروضة.

مركز شباب قرية قصر رشوان.

أرض فضاء هيجومين في قرية العزيزية.

أرض فضاء المحلج.

مركز شباب قرية كفر محفوظ.

أرض الملعب في معصرة صاوي.

ساويرس الكبيرة في منشأة الجمال.

ساحة الفهمية بجوار المدرسة.

أرض فضاء بجوار مسجد الروضة البحري.

أرض الملعب في أصلان.

مركز شباب دار السلام.

عزبة خليفة في المقاتلة.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في أبشواي

مدرسة الخواجات بأبشواي.

مركز شباب قرية حنا حبيب.

أرض السوق في النزلة.

قرية قصر الجبالي بالشواشنة.

ساحة المدرسة الفنية بالعجميين.

مركز شباب مدينة أبشواي.

ساحة الشيخ منصور في أبو جنشو.

ساحة المزلقان في سنرو القبلية.

ساحة المعهد الديني في أبو كساه.

مركز شباب زكي صالح في الشواشنة.

ساحة السويقة في شكشوك.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 يوسف الصديق

ساحة مدرسة الشهيد محسن حسين في رواق.

ساحة مسجد الحاج رضوان في قارون.

ساحة مدرسة الأمير حسن في الحامولي.