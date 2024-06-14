7 آلاف مسجد و 3000 زاوية.. أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الدقهلية

حددت الأوقاف، أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الدقهلية، وبلغ عددها نحو 500 ساحة في مختلف المراكز، ونحو 7000 مسجد و3000 زاوية مسجد ليبلغ عددهم نحو 10 آلاف موقع، ويأتي أول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد 16 يونيو.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الدقهلية

ويستعرض التقرير أبرز أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الدقهلية، والتي تم تجهيزها وتعقيمها من أجل استقبال المصلين صباح الأحد وجاءت كالآتي:

- استاد المنصورة الرياضي.

- نادي المنصور.

- نادي الشعب في شارع بورسعيد.

- نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة.

- مجمع الفردوس بمنطقة المجزر.

- مستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة.

- شارع السلك بمدينة شربين، وأرض الملعب في دنجواي بشربين.

- مركز الشباب بكفر الشناوي.

- مركز الشباب بقرية الأحمدية.

- أرض محمد عبد العاطي بقرية محلة انجاق بشربين.

- أمام مسجد أبو الفتوح بقرية الضهرية بمدينة شربين.

- مركز شباب الألف بمدينة شربين.

- مركز شباب رأس الخليج بمدينة شربين.

- مركز شباب الحطبة بمدينة شربين.

- الساحات الشعبية بمدينة بلقاس.

- الساحة الشعبية بمدينة دكرنس.

- الساحة الشعبية بمدينة ميت غمر.

- الساحة الشعبية بمدينة أجا.

- الساحة الشعبية بمدينة طلخا.

- الساحة الشعبية بمدينة السنبلاوين.

- الساحة الشعبية بمدينة المنزلة.

- الساحة الشعبية بمدينة المطرية.

- مسجد النصر.

- المساجد بمدينة المنصورة.

- مسجد الصديق بنادي الشرطة بالمنصورة.

- مسجد الزهراء بحي الجامعة.

- مسجد القعقاع بن عمرو المنزلة.

- مسجد الإيمان في شارع قناة السويس بالمنصورة.

- مسجد الشيخ حسانين.

- مسجد الفاروق بجوار ستاد المنصورة الرياضي.

- مسجد السلام بالمنصورة.

- مسجد حاتم بمنية النصر.

- مسجد جاد الله تمي الأمديد.

كيفية أداء صلاة عيد الاضحي

حددت الأوقاف طريقة أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، والتي جاءت كالتالي:

- صلاة العيد عبارة عن ركعتين.

- تبدأ بـ 7 تكبيرات.

- قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وسورة قصيرة.

- الركوع والسجود مثل صلاة الفجر.

- الرفع وقراءة الفاتحة في الركعة الثانية، وسورة قصيرة.

- السجود والتسليم.

- الاستماع إلي خطبة العيد.