دعاء يوم عرفة لعائلتي: اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم

يحرص ملايين المسلمين على ترديد «دعاء يوم عرفة لعائلتي» في هذه الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى، لمناجاة ربهم بما يجول بخاطرهم من أمنيات يأملون في تحقيقها لأسرهم، في وقت الاستجابة.

دعاء يوم عرفة لعائلتي

دعاء يوم عرفة لعائلتي من الأدعية التي لم يرد لها صيغة محددة، فيما قال مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» إنّه يمكن للإنسان أن يدعو ربه بما يخطر على باله دون التقيد بصيغة معينة.

وأوضح أن دعاء يوم عرفة لعائلتي من الأدعية المهمة في هذه الأوقات المباركة، مشيرًا إلى أنّ الدعاء يكون مستجابًا في هذا اليوم الكريم.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في يوم عرفة:

- اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومن أحببت في ودائعك يا من لا تضيع عنده الودائع، واحفظهم لي من كل شر وارزقهم الفرحة والسعادة.

- اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم .. ولا تفرقنا وأهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين.

دعاء يوم عرفة لعائلتي المستحب

وفيما يتعلق بـ دعاء يوم عرفة لعائلتي، يمكن ترديد الأدعية التالية:

- اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار.

- يا رب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا، وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال، وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

- ربي احفظ لي أبي وأمي في هذا اليوم المبارك، وبارك لهم في أعمارهم واحفظهم من الشر والأذى وأي مكروه قد يصيبهم يا ذا الجلال والإكرام.

- اللهم ارزق والدي العفو والعافية ووسع أرزاقهم، وأصلح لهم حالهم واجعلهم من عبادك الصالحين.