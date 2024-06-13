دعاء للأب المتوفي يوم عرفة.. ردده لنزول الرحمة على قبره

يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة ويعد من أعظم أيام العام، لأنه يأتي وقت وقوف الحجاج على صعيد عرفة، وهو الركن الأعظم من أركان الحج، فيُعتبر هذا اليوم فرصة عظيمة للمسلمين جميعًا للتوبة والدعاء والتقرب إلى الله، حيث تتجلى فيه الرحمة والمغفرة من الله تعالى، ولذلك ينشغل الكثيرون بمعرفة أفضل دعاء للأب المتوفي يوم عرفة.

دعاء للأب المتوفي يوم عرفة

ومن الأعمال الصالحة التي يمكن أن يقوم بها المسلم في يوم عرفة هو الدعاء للأب المتوفي، حيث يتوسل الابن أو الابنة إلى الله بطلب الرحمة والمغفرة لوالدهم، حيث أكد الشيخ خالد الجمل أحد علماء الأزهر الشريف في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجوز للمسلم أن يردد هذه الأدعية في تلك الليالي المباركة وهي كالتالي:

اللهم اغفر لأبي وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحساناً، وبالسيئات عفواً وغفراناً، وأدخله الجنة بغير حساب، واجمعنا به في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين

اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحميهما، أرحم أمي وأبي وأغفر لهما ما تقدم من ذنبهما، وما تأخر، للهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اغفر لحينا، وميتنا وشاهدنا وغائبنا كبيرنا وصغيرنا، وأغفر وسامح وتحنن على أمي وأبي، يا حي يا قيوم، اللهم ادخلهما جنتك وكرمك جنات النعيم، اللهم أني أسألك الفردوس الأعلى نزلا بهما.

اللهم أدخل والدينا جنات الفردوس الأعلى واجعل عيدهم هناك يا أكرم الأكرمين، اللهمّ اّنس أمي في وحدتها، وفي وحشتها، وفي غربته، اللهمّ أنزل أبي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ انقل أبي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود، اللهمّ اجعل قبرهما روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.