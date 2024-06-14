الخطوط السعودية تختتم المرحلة الأولى من خطة موسم حج 1445 بنجاح وتنقل أكثر من 500 ألف حاج

أتمت الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية للمرحلة الأولى من خطة موسم حج 1445 والمتمثلة في اكتمال رحلات القدوم، حيث وصلت اليوم آخر رحلة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من الرياض بالرقم SV5827 وعلى متنها 445 حاج، حيث استمرت عمليات مرحلة القدوم 32 يوماً وتميزت بالأداء التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله بتقديم أفضل الخدمات.

وبذلك بلغ إجمالي ضيوف الرحمن الذين نقلتهم "السعودية" خلال مرحلة القدوم 509,000 حاج على متن 3400 رحلة من أكثر من 150 وجهة حول العالم وسجل معدل انضباط مواعيد الرحلات 88%، فيما تم توفير العديد من الخدمات النوعية التي ساهمت في تعزيز تجربة السفر ومن ذلك الخدمات الرقمية علاوةً على البرامج المتنوعة بشاشات الطائرات والمتضمنة محتوىً توعوياً للأنظمة وكذلك لشرح المناسك وبالعديد من اللغات.

وأشار الرئيس التنفيذي للحج والعمرة لمجموعة السعودية الأستاذ عامر بن صالح آل خشيل إلى تميّز عمليات نقل ضيوف الرحمن في مرحلة القدوم والذي جاء بعد توفيق الله؛ بفضل الخطة الاستراتيجية والتي تراعي حجم الطلب على السفر إلى جانب أسطول الطائرات والذي ساهم في تنفيذ الخطة التشغيلية من جانبٍ بالإضافة إلى توفير خدمات نوعية من جانب آخر، منوهاً إلى الدور الكبير لمنسوبي "السعودية" في رفع مستوى رضا الضيوف من خلال تقديم أفضل الخدمات الأرضية والجوية لتسهيل الإجراءات.

يشار إلى أن "السعودية" قد بدأت الاستعدادات لمرحلة المغادرة فور وصول آخر رحلة قادمة، حيث يجري عقد العديد من الاجتماعات وبحث أفضل السبل لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة وفق المستهدفات الرامية إلى انسيابية الحركة بالمطارات وانضباط مواعيد الرحلات.