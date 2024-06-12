تفاصيل وصول أكبر حاجة إلى الأراضي السعودية.. عمرها 130 عاما

منذ وصول أكبر حاجة إلى الأراضي السعودية وهي تلقى ترحبيا واهتماما كبيرا، وتم تداول مقطع فيديو على قناة «الإخبارية السعودية» يوثق لحظة وصول أكبر حاجة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، التي يتجاوز عمرها 130عامًا.

وصول أكبر حاجة لأداء مناسك الحج في السعودية

فيديو "حمى الله السعودية وأولادها"



وصول أكبر حاجة تجاوز عمرها ١٣٠ عاما لأداء مناسك الحج عبر الخطوط السعودية #الإخبارية#يسر_وطمأنينة #الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/neZ0gvflj3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2024

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن عملية وصول أكبر حاجة إلى السعودية كانت عن طريق الخطوط الجوية السعودية، قادمة من الجزائر وتم استقبالها في المطار بإكليل من الورود البيضاء، وكانت تجلس على كرسي متحرك.

وأشارت التقارير إلى أن الحاجة تدعى صرهودا ستيتي، وتبلغ من العمر 130 عامًا، قدمت إلى المملكة مع حجاج الجزائر على متن رحلة جوية.

ابنة أكبر حاجة في السعودية كانت تتمنى الحج

قالت جنات الوافي، ابنة الحاجة صرهودة في تصريحات صحفية، «عندها قرن و30 سنة وهذه أول رحلة حج لها، ورغم أنها رافقتها في العمرتين لكنها دائما ما كانت تدعى بأن تزور الكعبة وهي تحج».

أكبر حاجة في السعودية لها 18 ابنا وابنة

وقال جمال الوافي نجل الحاجة صرهودة، أن أداء فريضة الحج كانت أمنيتها في كل عام، مشيرا إلى أن والدته أنجبت 18 ابنا وابنة ولكنهم توفوا ولم يتبقى سوى 6 أبناء فقط، منهم 3 رجال و3 نساء.