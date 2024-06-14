تردد قناة الحج السعودية 2024.. بث مباشر للمناسك لمعايشة الأجواء

ساعات قليلة تفصلنا عن وقفة عرفات 2024، تلك المناسبة الدينية التي لها منزلة كبيرة في قلوب المسلمين، إذ ينتظرون ذلك اليوم لإحياء شعائر الله بتكرار التكبير على مدار اليوم، لينالون فضله، لذا نوضح لهم تردد قناة الحج السعودية 2024، حتى يتمكنوا من الاستماع إلى التكبيرات وتردديها.

وتحرص قناة الحج السعودية على بث مناسك الحج مباشرة، فضلا عن بث التكبيرات، ونوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة الحج السعودية 2024، على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، والتي تأتي كالتالي:

تردد قناة الحج السعودية 2024 على النايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12015.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: HD.

تردد قناة الحج السعودية 2024 على عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12149.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: SD.

وهناك العديد من القنوات الدينية الأخرى التي تحرص على بث مناسك الحج مباشرة، مع بث التكبيرات أيضا، وتتمثل في، الآتي:

تردد قناة النور للقرآن الكريم

- تردد: 11411.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

- تردد: 12054.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أققي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مصر قرآن كريم

- التردد: 10853.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.