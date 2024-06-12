10 معلومات عن طفل ملابس الإحرام بعد وفاته.. أبكى الملايين

وجه بريء وملامح طفولية تخطف الأنظار من الوهلة الأولى، يرتدي ملابس الإحرام، وكأنه أصغر حاج في الأراضي المقدسة، تلك الصورة التي نشرتها والدته على السوشيال ميديا، لتلقي إعجابًا كبيرًا من رواد منصات التواصل الاجتماعي، لتعيد السيدة بعدها بساعات نشر خبر وفاة طفلها الذي أبكى الملايين.

معلومات عن طفل ملابس الإحرام بعد وفاته

ونوضح في السطور التالية، بعض المعلومات عن الطفل وفقًا لأحد أقاربه:

يحيى محمد رمضان أبو الجلاجل.

من قرية الخادمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

لم يتجاوز السنتين.

الأخ الأصغر لشقيقتين.

توفي بسبب سقوطه من أعلى عقار منزله في السعودية.

توفي بعد نقله إلى المستشفى.

دفن في السعودية.

لم يؤد مناسك الحج هذا العام وما نشر صور قديمة.

لم يمت بسبب ارتفاع درجات الحرارة كما شاع.

الطفل تواجد مع أسرته في السعودية منذ أكثر من 3 أعوام.

نصائح لتجنب السقوط من الأعلى

لم تكن تلك الحالة الأولى لوفاة أحد الأطفال نتيجة السقوط من أعلى العقار؛ الأمر الذي وجب التعامل معه بحذر تام، عبر اتباع مجموعة من النصائح لتفادي حدوث ذلك، والتي قدمها موقع «mskcc.org» وهي: