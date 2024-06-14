أدعية للميت في يوم عرفة.. اغتنام فضل الوقوف

يوم عرفة مبارك فاضل، يغفر فيه الله الذنوب، ويجيب الدعاء، ويعتق الرقاب، ويكرم فيه العباد بأسمى أنواع الكرم، وللميت في هذا اليوم فضل عظيم، حيث ترفع فيه الدرجات، وتمحى الخطايا، وتفتح أبواب الجنةِ.

أدعية للميت في يوم عرفة

من الأدعية التي يمكن أن ندعوا بها للميت، قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في برنامجه التليفزيوني «مفتاح الفرج»: «اللهم ارحم ميتنا واغفر له وأنس وحشته ووسع قبره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار»

- «اللهم اغفر له وارحمه وعافهِ واعفُ عنه، وأكرمْ نزله ووسعْ مُدخله ونقّه من الذنوبِ والخطايا كما يُنقّى الثوبُ الأبيضُ من الدنسِ»

- «اللهم جافِ الأرضَ عن جنبيه واغسله بالماءِ والثّلجِ والبرد»

- «اللهم اغفرْ لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا»

- «اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان»

- «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلّنا بعده»

- «اللهم أَبْدِلْهُم داراً خيراً من ديارهم، وأهلاً خيراً من أهلهم، وزَوْجاً خيراً منْ زَوْجِهم، وادْخِلْهم الجنّةَ، وَأَعِذْهم منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّارِ»

- «اللهم اغفرْ لأرواحنا وموتانا»

- «اللهم ارحمْهم»

- «اللهم ارجعْهم إلى أحسنِ ما كانوا فيهِ»

- «اللهم ارفعْ مكانتهم بين المهديين، واخلفْهم في ميراثهم بين الضالين، واحسبْهم معك يارب العالمين»

- «اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا نذوقِ الفتنةَ بعدهم»

فضلُ الدعاءِ للميتِ في يومِ عرفة

يضاعف اللهُ تعالى الأجر في هذا اليوم المبارك، وتغفر الذنوب والخطايا، وتُرفعُ الدرجاتُ في الجنة، وتفتح أبواب الجنة، وينجو الميت من عذاب القبر.

ويوم عرفة فرصةٌ عظيمةٌ للدعاءِ للموتى، وإرسالِ الثوابِ إليهم، والتخفيفِ من آلامِهم، فلْنُكثرْ من الدعاء لهم في هذا اليومِ المباركِ، لعلّ اللهَ يُجيبُ دعاءَنا، ويُكرمُهم بِجنتِهِ، ويُنعمُ عليهم برضوانهِ.