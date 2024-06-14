دعاء لأهل غزة في يوم عرفة.. «اللهم كن عونا لهم»

تتوجه قلوب المسلمين في جميع أنحاء العالم، بالدعاء والتضرع إلى الله في يوم عرفة، الذي يعد من أفضل أيام السنة عند المسلمين، حيث يجتمع المسلمون في هذا اليوم العظيم، على الدعاء والاستغفار، وفي هذا اليوم المبارك، تبرز دعوات خاصة لأهل غزة، الذين يعانون من الأوضاع الصعبة والظروف القاسية.

دعاء لأهل غزة في يوم عرفة

في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها غزة، يتوجه المسلمون بالدعاء لأهلها في هذا اليوم العظيم، راجين من الله أن يرفع عنهم البلاء والهم، وأن يمنحهم الأمن والأمان.

ودعا العديد من العلماء والدعاة المسلمين، إلى استغلال هذا اليوم للدعاء لأهل غزة، مؤكدين أن الدعاء سلاح المؤمن، وأن الله يستجيب لعباده في هذا اليوم المبارك، ومنها دعاء الشيخ رمضان عبدالمعز لنصرة غزة وأهلها «انصر اللهم أخواتنا في فلسطين يا قوي يا متين»، في برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر قناة «دي إم سي».

- «اللهم كن عوناً لأهل غزة، اللهم احفظهم بحفظك وامددهم بنصرك، اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم وفك أسرهم»

- «اللهم إنا نسألك لأهل غزة في يوم عرفة أن تنزل عليهم رحمتك وبركتك، وأن تفرج عنهم كربهم، وترزقهم الأمن والسلام»

- «اللهم اجعل يوم عرفة يوم فرج ونجاة لأهل غزة، وارفع عنهم الظلم والعدوان، وكن لهم عوناً ونصيراً»

- «اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، أن تجعل المسجد الأقصى في حفاظتك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين»

- «اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا»

- «يا رب يا عزيز أجب دعائي، اللهُمَّ سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليها، وافتح لهم أبواب توفيقك واشرح صدرهم، ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم»

- «اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها»

يوم عرفة وأهميته

يوم عرفة بحسب دار الإفتاء المصرية، هو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويعد من أعظم الأيام عند المسلمين لما له من فضل كبير ومكانة عظيمة.

في هذا اليوم، يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، متوجهين إلى الله بالدعاء والابتهال، مستغلين الفرصة للتقرب إلى الله وطلب رحمته ومغفرته.

ويجتمع المسلمون حول العالم على الدعاء والتضرع إلى الله، مستغلين فضل يوم عرفة وعظمته، ويتوجهون بالدعاء لأهل غزة، سائلين الله أن يرفع عنهم البلاء، ويمنحهم الأمن والسلام، مؤكدين أن الدعاء أحد أهم أشكال التضامن والدعم المعنوي في مثل هذه الأوقات الصعبة.