دعاء للوالدين المتوفيين في يوم عرفة.. اللهم ارحم والدي واجعل مثواهما الجنة

دعاء للوالدين المتوفين يوم عرفة؛ حيث يعد خير الدعاء يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي يستحب فيه الدعاء، خاصة للوالدين المتوفيين، فتطلب لهما الرحمة والمغفرة.

دعاء للوالدين المتوفين

ويتضمن الـ دعاء للوالدين المتوفين في يوم عرفة أن ينير قبرهما ويرحمهما ويغفر لهما، ونشرت دار الإفتاء عده صيغ يمكن ترديدها في هذه الأيام المباركة وعلى سبيل المثال يمكن ترديد:

- اللهم طيب ثراها واكرم مثواها واجعل الجنة مستقرها ومثواها.

- اللهم ابني لهما بيتا في الفردوس الأعلى واجعل ملتقانا بجوار حبيبك.

- اللهم ان رحمتك وسعت كل شي فارحمنا وارحم أموات المسلمين أجمعين.

- اللهم ارحم والدي واجعل مثواهما الجنة مع الصديقين والصديقات والصالحين والصالحات وارحم جميع موتانا برحمتك.

- وحول دعاء للوالدين المتوفين يمكن ترديد: «اللهم إني أسألك في يوم عرفة أن ترحم وتعفو عن والدينا

- اللهم إني أسألك بعزتك وجلالك أن ترحمهم وتعفو عنهم وتسكنهم فسيح جناتك ولا تحرمهم من النظر لوجهك الكريم.

دعاء للوالدين المتوفين يوم عرفة

- اللهم ارحم والديّ، واغفر لهم وارض عنهم رضاً تحلّ به عليهم جوامع رضوانك، وتحلّهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك.

- اللهم اغفر لهم مغفرةً جامعةً تمحو بها سالف أوزارهم، وسيّئ إصرارهم، وارحمهم رحمةً تنير لهم بها المضجع في قبورهم، وتؤمّنهم بها يوم الفزع عند نشرها.

- اللهم ارزقهما الجنة وما يقربها إليها من قول أو عمل، وباعد بينهما وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل.

- اللهم شفّع فيها نبينا ومصطفاك، واحشرهم تحت لوائه، واسقهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبداً.

- اللهم مدّ لهم في قبرهم، مد بصرهم، اللهم انزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم افسح لهم في قبرهم، ونوّر لهم فيه برحمتك يا أرحم الرحمين.

- اللهمّ اجزهم عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.

- اللهمّ انزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً.