محافظ المنطقة الروتارية يفتتح المؤتمر الصحفي لعرض إنجازات الروتاري في الخدمة المجتمعية

افتتح محافظ المنطقة الروتاري 2451 أيمن نزيه، المؤتمر الصحفي الخاص بعرض إنجازات الروتاري في الخدمة المجتمعية، بحضور قادة الرأي من الإعلامين في وسائل الإعلام المختلفة، والقطاع المصرفي، ورجال الأعمال، ليتم بحث سبل التعاون معاً، لنستطيع خدمة بلدنا بنطاق أوسع وأشمل.

وأعرب نزيه عن سعادته بوجود هذا الجمع الطيب لمشاركتنا في تعزيز دورنا الإيجابي والخدمي على أرض الواقع، ودعاهم لمشاهدة فيديو لبعض المشروعات التنموية على سبيل المثال وليس الحصر، لأن الروتاري يعمل منذ 95 عامًا على أرض الواقع، ثم دعاهم بعد مشاهدة الفيديو لاستقبال جميع أسئلتهم واستفساراتهم بكل الوضوح والصراحة.

ثم تحدث المحافظ القادم شريف أديب قائلا: كلنا كرجال أعمال، كمهنيين، كروتاريين، نعتبر أن الروتاري نافذة خيرية للمجتمع، فيها أنماط من الإنسان المصري الأصيل من طين هذا البلد يخدم مجتمعنا، ونحاول أن نكون الركن الثاني للبلد الذي خيره علينا كما قال محافظنا الحالي أيمن نزيه، نحن لنا دور على مدار 120 سنة، ليس داخليا على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم.

وقال محافظ مسمى حسام فرحات «أولا أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على مشاركتكم التي شرفتنا اليوم. لن تقوم قائمة للمجتمع اعتمادا على الحكومات فقط، لا بد أن تكون هناك أضلاع واضحة للتنمية المستدامة، نعتمد على الحكومة نعتمد على المؤسسات الصحفية، نعتمد على المجتمع المدني، نعتمد على الشركات ورجال الأعمال الذين هم جزء من نسيج الأمة المصرية».

وتابع "كل ما نحاول أن نفعله أن نعضد بعضنا. وأريد أن أقول ملحوظة، نحن في الروتاري لدينا خطة لمدة 5 سنين قادمة نعمل عليها، لنستعرض الخطوات التي سنعمل عليها قبل بداية كل عام".

إعلاميون: الروتاري نفذ مشروعات خدمية كثيرة وينقصه الاهتمام بالتسويق

وقالت رئيس التليفزيون المصري نائلة فاروق، إننا في مرحلة مختلفة في مصر الآن، ويعتبر المجتمع المدني وكثير من المشروعات مثل حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي، فاعل أساسي في التنمية في دفع عجلة التنمية، والحقيقة الروتاري لم يترك فصيلا في المجتمع لم يهتم به.

وأوضح الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري، أنه منذ 2011 حضرت كثيرا في أندية الروتاري، واسترعى انتباهي شيئان، الأول أغلب المحاضرات التي أتواجد فيها كان عنوانها الأساسي الدفاع عن الدولة الوطنية في كل مواجهة تحدث، والعنوان الثاني كان يركز على الدور الاجتماعي والمناطق المهمشة والمحتاجة إلى الدعم.

وذكر محمد عمار رئيس الإذاعة المصرية، أن الروتاري موجود من العهد الملكي وحتى الآن، وهذه دلالة على أن الروتاري ليس لدية أي مشكلة، وفعلا ما ينقصه هو الإعلان.

وأجاب محمود مسلم رئيس قطاع الصحف في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الروتاري محتاجا لينقل للإعلام أعمال المنطقة الروتارية في الشارع أكثر من التنقل في قاعات الفنادق، ولذلك أعجبت جدًا أن الفيديو يعرض مشروعات على أرض الواقع وليس صورا للأعضاء، وهذا إيجابي جدا، أنه حسن الصورة الذهنية للروتاري، وأعتقد أن السنوات الأخيرة لم نسمع فيها عن حملات ضد الروتاري مثل ما سبق.

وأكد إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، أنه تجب إعادة موضعة الروتاري في المجتمع المصري والثقافة المصرية، وتغيير الصورة الذهنية الموجودة لدي البعض عبر ثقافة شفهية أو سمعية، وهناك بعض اللغط حول هوية الروتاري، فالروتاري مطالب بتغيير الصورة الذهنية بعمل تسويق وتحديد الشريحة المستهدفة، جمهور واحد أم جمهورية مصر العربية أو أجيال معينة يستهدفها.

وقالت الإذاعية نسرين أنور عكاشة، إن أهم شيء التركيز على ما يهم الناس، ولا أعتقد أن الروتاري له علاقة بالماسونية، والصورة الذهنية يوجد بها فجوة بينها وبين ما يصل للناس، ونحتاج تقريب هذه الصورة بالدعاية عن هذه المشروعات، والدي كان يحضر اجتماعات لمنظمات العمل الخدمي وكان ضد ربط المنظمات بالماسونية، وإلا كان انقطع عن حضورها.

وأوضحت هبة صادق رئيس مجلس إدراة روزاليوسف أنها سعيدة بعرض جميع المشروعات الخدمية، وأيدت زملاءها الإعلاميين في أن أمام الروتاري تحديات في نشر المشاريع الضخمة التي يقوم بها لخدمة المجتمع، ويعرف المواطنون ماذا يفعلون، وكيف يتم تقديم الخدمة المجتمعية، وخاصة أنها تعمل في سياق سياسة الدولة المصرية.

وقالت نيفين كامل رئيس تحرير أهرام إبدو، إن الفيديو بحد ذاته إعلان بدون إعلان، حيث إنه تناول الخبر من واقع الاحتياجات المقدمة للشارع المصري، ووجهت بضرورة صياغة الخبر الذي يقدم للإعلام بشكل أكثر احترافية، من خلال عرضه بواقعية بشكل أكثر لاحتياجات المجتمع.

وأثمر المؤتمر عن تغير الصورة الذهنية، بعد ما عرض كم المشاريع الخدمية المقدمة للمجتمع.