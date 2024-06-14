حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر.. «الإفتاء» تحدد حالات يجوز فيها

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، حول حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر، فمع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يحرص العديد من المسلمين على الذبح، كونه واحدا من العبادات المستحبة، ولها ثواب وفضل كبيران، وفي التقرير التالي، توضح «الوطن» الحكم الشرعي في الذبح قبل يوم النحر.

حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر

أوضحت «الإفتاء» حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر، أن المسألة تدخل في إطار النظر في سبب وجوب الهدي، حيث يتمثل السبب في جمع النسكين في سفرة واحدة، وبناءً على هذا المنطلق، يمكن تقديم ذبح الهدي قبل يوم النحر في بعض الحالات، مثل الإحرام بالحج، وفي الأيام التي تليها، والدليل على ذلك، أن وجوب الهدي يكون بالإحرام بالحج، لأنه سبب وجوبه وقد وُجِدَ؛ قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، كما أن الله تعالى قال في نفس الآية: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾، أي فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ في أيام الاشتغال به بعد الإِحرام وقبل التحلل.

وأضافت الدار في فتواها، عن حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر، أن هناك عددا من الأدلة الشرعية التي جاءت في هذا الأمر، من ضمنها ما جاء في الشافعية، حيث يقول الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (2/ 290، ط. دار الكتب العلمية): (ووقت وجوب الدم) عليه (إحرامه بالحج)؛ لأنه حينئذٍ يصير متمتعًا بالعمرة إلى الحج.

ويُفهم أنه لا يجوز تقديمه عليه، وليس مرادًا، بل الأصح جواز ذبحه إذا فرغ من العمرة، وقيل: يجوز إذا أحرم بها ولا يتأقت ذبحه بوقت كسائر دماء الجبرانات، (و) لكن (الأفضل ذبحه يوم النحر)؛ للاتباع، وخروجًا من خلاف الأئمة الثلاثة؛ فإنهم قالوا: لا يجوز في غيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد ممن كان معه أنه ذبح قبله.. اهـ.

حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر والأدلة الشرعية عنه

عن حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر، أشارت الإفتاء إلى ما قاله الإمام العمراني في «البيان» من كتب الشافعية (4/ 91-92، ط. دار المنهاج، جدة): وأما وقت وجوب دم التمتع على من وجدت فيه شرائطه فيجب -عندنا- إذا أحرم بالحج، وبه قال أبو حنيفة، وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة، وقال مالك: (لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة)، فاعتبر كمال الحج.. دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، وهذا قد فعل ذلك؛ لأن ما جعل غايةً فوجود أوله كافٍ؛ كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]