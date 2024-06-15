سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 15-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 15-6-2024 في مختلف البنوك، استقراراً، وسجلت العملة الكويتية اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 155.81 جنيه للبيع، 154.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنك الأهلي، 155.81 جنيه للبيع، و154.84 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 155.81 جنيه للبيع، 154.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وبلغ سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك القاهرة للبيع 155.81 جنيه، وللشراء 154.70 جنيه.

في حين سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم السبت 155.94 للبيع، وللشراء 150.12 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الدولار اليوم السبت 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم السبت 12.24 ريال.