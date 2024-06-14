مصروفات وبرامج جامعة بني سويف التكنولوجية 2024 لطلاب الثانوي والدبلوم

أيام قليلة وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية، مما يثير اهتمام العديد من الطلاب لمعرفة مصروفات وبرامج جامعة بني سويف التكنولوجية 2024، التي تقبل 20% من طلاب الصف الثالث الثانوي و80% من طلاب الدبلومات الفنية.

مصروفات جامعة بني سويف التكنولوجية 2024

تصل مصروفات جامعة بني سويف التكنولوجية، إلى 15 ألف جنيه لطلاب الفرقتين الأولى والثانية و20 ألف جنيه لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة.

تخصصات الجامعة:

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

تضم الكلية الأقسام الآتية:

- قسم تكنولوجيا الصناعة

يضم قسم تكنولوجيا الصناعة البرامج العلمية الآتية: برنامج الميكاترونكس وبرنامج الميكاترونكس، برنامج الأوتوترونكس، وبرنامج الأوتوترونكس.

- قسم تكنولوجيا المعلومات

يضم قسم تكنولوجيا المعلومات البرامج العلمية الآتية: برنامج تكنولوجيا المعلومات وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

- قسم تكنولوجيا الطاقة

يضم قسم تكنولوجيا الطاقة البرامج العلمية الآتية: برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

أهداف الجامعة

- استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمي، وفق الموقع الإلكتروني للجامعة.

- القيام على تطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخرجيين من التعليم الثانوي العام والفني.

- توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة، ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية.

- إعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم المقدرة على الاستمرار في التعليم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية.

- عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص.

- مشاركة القطاعين العام والخاص في التعليم والتدريب، لتوفير الموارد البشرية الفنية المتخصصة.

- تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التعليم والتدريب للقطاعين العام والخاص.