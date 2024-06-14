طريقة الحصول على نتيجة وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف باحث ثالث قانون، ومهندس ثالث في تخصصات «كهرباء ومدني ومساحة وإلكترونيات واتصالات وحاسبات»، بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمنعقد بمركز تقييم القدرات والمساباقت التابع للجهاز.

بوابة الوظائف الحكومية

وأكد الجهاز في بيان عاجل، أن النتيجة متاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية، مشدداً على ضرورة إدخال البيانات بطريقة صحيحة للحصول على النتيجة.

طرق الحصول على النتيجة

-الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

-كتابة رقم التقدم.

-كتابة الرقم القومي.

-الضغط على زر بحث لتظهر النتيجة.