إتاحة الاستعلام عن نتيجة وظائف الشهر العقاري عبر بوابة الوظائف الحكومية

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

وكان الجهاز سبق وأعلن عن مسابقة شغل 300 وظيفة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك لتعيين 250 شخصا في وظيفة باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وعدد 50 في وظيفة مهندس ثالث في التخصصات الاآتية: (كهرباء، مدني، مساحة، إلكترونيات/ اتصـالات، حاسبات)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.