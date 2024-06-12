وزير الإسكان يصطحب نائب رئيس غينيا الاستوائية في جولة بمشروعات العاصمة الإدارية

اصطحب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج، والوفد المرافق له مساء أمس، في جولة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدّم الوزير لهم ومن أعلى نقطة في القارة الإفريقية بالبرج الأيقوني، شرحا مفصلا عن جهود الدولة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وتجول نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية ومرافقوه في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصعدوا إلى عدد من الأبراج متعددة الاستخدامات، كما صعدوا إلى نقطة المشاهدة في البرج الأيقونى، حيث قدّم وزير الإسكان شرحا عن منطقة الأعمال المركزية، قائلا: «تضم المنطقة 20 برجا باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبرى شركات المقاولات على مستوى العالم».

وتابع تيودورو أوبيانج، ومرافقوه، زيارتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تجولوا في مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح الدكتور عاصم الجزار لهم، أنّها أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

واختتم نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية ومرافقوه، زيارتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالتجول في مشروع الحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، وتبلغ مساحته 885 فدانا ويضم 22 ألفا و466 وحدة سكنية بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.

وأبدى نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، إعجابه الشديد بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسها منطقة الأعمال المركزية والحدائق المركزية، وغيرهما من المشروعات السكنية، والتي تم إنجازها في وقت قياسي، كما توجه بالعديد من الأسئلة بشأن آليات تنفيذ المشروعات وفي وقت قياسي وأجابه الوزير عنها.

يذكر أنّ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اصطحب تيودورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، والوفد المرافق له، أمس الأول في جولة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر، والتي يهدف من خلالها لبحث العديد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين، ومنها، الاطلاع والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية.