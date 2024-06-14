افتتاح أعرق القرى السياحية ببورسعيد.. والمحافظ: تطور غير مسبوق

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، قرية النورس السياحية بحي شرق، والتابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، بعد افتتاحها في وقت قياسي، وذلك بعد اندلاع حريق داخلها قبل نحو 4 أشهر.

رافق المحافظ خلال جولته النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، ومحمد جبر رئيس مجلس إدارة قرية النورس وعلي جبر نائب الرئيس، ولمياء الجيار رئيس حي شرق.

سرعة الإنجاز بعد الحريق

واستمع محافظ بورسعيد لحجم الأعمال التي جرت بالجزء الذي شهد الحريق داخل القرية، مشيدا بسرعة إنجازه وإعادة افتتاحه مرة أخرى، وعلى أعلى مستوى، مؤكدا أن قرية النورس السياحية واحدة من أعرق القرى السياحية بمحافظة بورسعيد .

دعم المؤسسات السياحية

وأكد محافظ بورسعيد خلال الجولة، أن القطاع السياحي ببورسعيد شهد تطورا غير مسبوق تماشيا مع أوجه التنمية المختلفة التي جرت بالمحافظة مؤخرًا، وذلك في إطار جهود عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة بين المحافظات، لافتا إلى تقديم كامل الدعم للمؤسسات السياحية التي تعكس الصورة الحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.