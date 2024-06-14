طقس الإسكندرية غدا.. أجواء حارة وفرصة لزيارة الشواطئ في وقفة عيد الأضحى

يشهد طقس الإسكندرية غدا استمرار الأجواء الحارة التي تضرب المدينة الساحلية منذ عدة أيام، لتسجل درجات الحرارة 33 مئوية، حسبما أوردت الهيئة العامة للأرصاد الحوية، في بيان، اليوم الجمعة.

حالة طقس الإسكندرية غدا

وأوضحت «الأرصاد» في بيان، أنّ طقس الإسكندرية غدا ارتفاع درجات الحرارة العظمى إلى 30 و33 مئوية بينما الصغرى تسجل 24 درجة مئوية، فيما تصل الرطوبة إلى 59% بالإضافة إلى قوة أشعة الشمس.

حالة أمواج البحر المتوسط في الإسكندرية

كما يشهد طقس الإسكندرية، اعتدالا نسبيًا في حالة الأمواج التي تصل إلى من 1.5 إلى 2.25 متر، حسب هيئة الأرصاد الجوية.

فرصة لاستغلال طقس الإسكندرية غدا

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين إلى زيارة الشواطئ والاستمتاع بقضاء أوقات عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء البحر.

وشددت على عدم دفع ما يسمى بـ«الإكرامية» إلى عمال الخدمات المختلفة بالشواطئ والإبلاغ عن أي حالات الابتزاز المادي فورًا، لافتة إلى أنّ استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانًا.