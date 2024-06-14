في كل شبر بمصر.. ماراثون «دراجات» احتفالا بيومها العالمي

مئات الدراجات اصطفت في وقت واحد، يعلوها أطفال وشباب وقيادات التنفيذية في محافظات مصر، مع انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية، احتفالاً باليوم العالمي للدراجات، الذي مر منذ أيام، بعد أنّ أطلق إشارة البدء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس.

ماراثون للدراجات الهوائية احتفالاً بيومها العالمي

في محافظة كفر الشيخ، انطلق الماراثون من أمام معسكر الشباب بمصيف بلطيم مروراً بشوارع المدينة الساحلية، بمشاركة 400 شاب وفتاة، وفي محافظة الدقهلية بدأ الماراثون من أمام كوبري قولنجيل بمدينة المنصورة، مروراً بطريق قولنجيل على نهر النيل، وصولاً لخط النهاية عند المركز الطبي، بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة.

«سعيد جداً إني بشارك في ماراثون الدراجات اللي تم تنفيذه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للدراجات، وحقيقي الأجواء كانت حلوة أوي، فكرة الشباب والأطفال والقيادات التنفيذية بتشارك معاً في الماراثون، شيء يفرح القلب، وكمان الماراثون ساعدنا نشوف جمال بلدنا»، قالها محمد حسن، أحد الشباب المشارك في ماراثون الدراجات الهوائية بكفر الشيخ.

أحد المشاركين في الماراثون: يوم بيفضل محفوظ في الذاكرة

استعد الأطفال والشباب لماراثون الدراجات منذ فترة، وقاموا بتجهيز الدراجات الهوائية الخاصة بكل منهم والاطمئنان عليها، وفقاً لما ذكره أحمد علي، أحد الشباب المشارك في ماراثون الدراجات الهوائية بالدقهلية: «لما مديرية الشباب والرياضة أعلنت إنّ في ماراثون دراجات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للدراجات جهّزت دراجتي وشيّكت عليها كويس، عشان أشارك في الماراثون، أنا على طول بشارك، وبيكون يوم حلو أوي بيفضل محفوظ في الذاكرة».

تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب لتكوين جيل رياضي يؤمن بأهمية الاعتماد على الدراجات في التنقل من مكان لآخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، هكذا أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ: «إطلاق مثل هذه الفعاليات يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة، وخاصةً رياضة الدراجات، كما يعمل على التوعية بأهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية».