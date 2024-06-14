متحف كفر الشيخ ينظم ورشة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة للأطفال

نظم متحف كفر الشيخ، ورشة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة والحروف الهيروغليفية للأطفال، وذلك في إطار الدور التعليمي والثقافي للمتحف، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

تعريف الأطفال باللغة المصرية القديمة

وتضمنت الورشة تعريف الأطفال باللغة المصرية القديمة، ونشأتها، وخطوطها، وتعليم الأطفال الحروف الهيروغليفية وكيفية رسمها، وكتابة اسمهم وتلوينه، بمعاونة مسؤولي القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ.

وقال الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام متحف كفر الشيخ، إنّه جرى تنظيم ورشة تدريبية لتعليم الطلاب اللغة المصرية القديمة والحروف الهيروغليفية من خلال أنشطة سهلة وبسيطة ومناسبة لأعمارهم، ليستطيع الجيل الجديد فهم واستيعات حضارة أجدادهم منذ الصغر.

ما هي الكتابة الهيروغليفية؟

جدير بالذكر أنّ الكتابة الهيروغليفية هي لغة استخدمها المصريون القدماء، في عهد الفراعنة، للتعبير عن لغتهم، وكان الفراعنة يطلقون على هذه اللغة اسم «كلمات الآلهة»، وتقرأ الكتابة الهيروغليفية إما من اليمين إلى اليسار باتجاه أفقي أو من أعلى للأسفل باتجاه رأسي، وهي عبارة عن لغة إشارات وتزيد عدد أحرفها عن عدد الأحرف الأبجدية مقارنة.