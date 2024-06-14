تعيين المستشار ياسر البخشوان نائبا لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي كأول مصري يشغل هذا المنصب وزيرا مفوضا

أصدر المجلس الاعلي للاقتصاد العربي الإفريقي برئاسة المستشار هاني أبوزيد قرارا بتعيين المستشار / ياسر محمد حامد البخشوان نائباً لرئيس المجلس الاعلي للاقتصاد العربي الافريقي للعلاقات العامة -بدرجة وزير مفوض - كأول مصرى يشغل هذا المنصب

ومن المعلوم ان المجلس الاعلي للاقتصاد العربي الإفريقي هو منظمة دولية إقليمية متخصصة مقرها الرئيسي بباريس بدولة فرنسا باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي تمتلك الامتيازات والحصانات الدبلوماسية ويتمتع بهذه الامتيازات والحصانات كل العاملين بها

ويذكر ان المستشار ياسر البخشوان من مواليد محافظة البحيرة وحصل علي ليسانس الحقوق بتقدير عام جيدجدا مع مرتبة الشرف وحصل علي درجة الماجستير في القانون والتحق للعمل القضائي قاضيا بمجلس الدولة المصرى ثم انتقل للعمل الدبلوماسي بتاريخ ١٣ يونيه ٢٠٢٤ كأول مصرى يعمل نائباً لرئيس المجلس الاعلي للاقتصاد العربي الافريقي -بدرجة وزير مفوض-

ويذكر ان تقارير حقوقية دولية لدى الكيانات الدولية التابعة للأمم المتحده قد رصدت ريادة وعمل المستشار ياسر البخشوان والذي لقب بالقاضي الانسان وتصدر وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من المشاهد لما بدر منه من تصرفات تنبئ عن احترامه لحقوق الانسان

فضلا عن كونه يعتز بإنتمائه لبلدته ويسعي للتواجد في كل المناسبات الوطنية المصرية بمحافظة البحيرة حيث كانت اخر مشاركاته بالانتخابات الرئاسية بدمنهور حيث أبدى كل من تعامل معه الامتنان لشخصه ودماثة خلقه وهو الجانب الداعم له بالتقارير الحقوقية التي أسهمت في ترشيح البخشوان لتولي هذا المنصب والجدير بالذكر ان المستشار هاني ابو زيد أبدى سعادته لنجاح المجلس في تعيين المستشار ياسر البخشوان وإقناعه بذلك كون البخشوان يمتلك قدرات وسمات شخصية تسهم في تحقيق أهداف المجلس في المرحلة المقبلة

وحيث ان المستشار هاني ابو زيد رئيس المجلس الاعلي للاقتصاد العربي الأفريقي قد إلتقي العديد من المسئولين بجمهورية مصر العربية بأكثر من وفد رئاسته من قبل وذلك للإسهام في دعم فرص الاستثمار بما ينتج عنه إنتعاش الاقتصاد المصرى ودعم التنمية والوقوف خلف قيادتها وشعبها لما لمصر من مكانة عظمي في إفريقيا والوطن العربي