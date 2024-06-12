درجة النجاح في امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة.. «التعليم» توضح

أدى طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع، وفقاً لجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، والمعتمد من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وسط تساؤلات من الطلاب عن درجة النجاح وهل هي مادة مكملة للمجموع؟.

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء مادة غير مضافة للمجموع ولكنها مادة نجاح ورسوب، مشيرا إلى أن المادة ذات فرعين، وإذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في إحدى الفرعين (الاقتصاد أو الإحصاء) وتغيب في الفرع الآخر، سيكون الطالب ناجحا في هذه المادة.

وأوضحت الوزارة عددا من الضوابط الخاصة بامتحان الاقتصاد والإحصاء، كما يلي:

- نجاح الطالب بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدي الى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى .

- في حالة رسوب الطالب في النهاية الصغرى في المادة، يعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ، ويؤدي الامتحان في الفرعين معا.

- في حال إلغاء الامتحان في احد فرعي المادة (الاقتصاد أو الإحصاء ) يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معا.

- في حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية، سيؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.