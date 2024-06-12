الاقتصاد والإحصاء يدخلان السعادة على قلوب طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

أنهي طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، وقالوا إنّ امتحان الاقتصاد كان مناسبًا لكنه تضمن بعض النقاط التي تميز الطالب المتفوق عن غيره، بينما جاء امتحان الإحصاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أية نقاط من خارج المنهج، وهو ما رسم البهجة والفرحة على وجوه الجميع عقب الخروج من لجان الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية

وأدى طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية، اليوم الأربعاء، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وفقًا للجداول المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة، وسط أجواء تأمينية مشددة من قبل رجال الأمن تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، لتوفير حالة من الهدوء في محيط اللجان للطلاب.

لجنتان للمكفوفين والـstem

ومن جهتها، أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بالقليوبية، بلغ 48 ألفًا و541 طالبًا ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجان عامة، منها لجنة للمكفوفين ولجنة لـStem في 12 إدارة تعليمية.