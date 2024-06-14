عاجل.. خبير تحكيمي يكشف خطأ فادح في مباراة الزمالك وسيراميكا

كشف الخبير التحكيمي توفيق السيد، عن خطأ فادح من جانب عبدالعزيز السيد حكم مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من مؤجلات مسابقة دوري Nile للمحترفين، والتي تقام على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

توفيق السيد يكشف عن خطأ خلال لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وأكد توفيق السيد في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، أن هناك خطأ واضحا من جانب عبدالعزيز السيد، بعدم احتساب بطاقة حمراء ضد حسام عبدالمجيد لاعب الزمالك، بعد منع أحمد قندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا من تسجيل هدف محقق خلال اللقاء.