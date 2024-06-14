عاجل.. الأهلي يزاحم الزمالك على ضم صفقة مدوية من الدوري المغربي

كشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي على خط التفاوض مع محسن بوريكة، مهاجم المغرب الفاسي المغربي، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليزاحم الزمالك على ضم اللاعب.

ووضع موقع «ترانسفير ماركت» المهتم بأخبار الانتقالات وأحد أكبر المواقع الخاصة بالإحصائية، النادي الأهلي ضمن الأندية المهتمة بضم اللاعب وذلك على الصفحة الخاصة بأرقام اللاعب على الموقع.

ويتواجد في قائمة الأندية المهتمة بضم المهاجم المغربي ناديان فقط هم الأهلي والزمالك، وسط عدم تحديد أي نسبة لانتقال اللاعب أي من الناديين خلال فترة الانتقالات.

صفقة الأهلي والزمالك المنتظرة تنافس على لقب هداف الدوري المغربي

وينافس بوريكة على لقب هداف الدوري المغربي في الجولة الأخيرة بعدما سجل 12 هدفًا في المركز الثاني خلف إسماعيل خافي صاحب 13 هدفًا والمتصدر لجدول الترتيب.

ماذا قدم محسن بوريكة مع المغرب الفاسي؟

وانضم المهاجم المغربي المرشح للأهلي والزمالك، وصاحب 24 عامًا في يناير 2023 قادمًا من نادي نهضة خميس الزمامرة ليلعب في موسم ونصف 39 مباراة ويسجل 14 هدفًا ويصنع 5 آخرين.