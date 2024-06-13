«فلوسك في أمان».. البنك الأهلي يكشف تفاصيل خدمة الحساب الوسيط

أسهمت خدمة الحساب البنكي الوسيط المقدمة من البنك الأهلي المصري، في القضاء على عمليات النصب وحيل سرقة الأموال من الأشخاص المحترفين لجرائم السطو على أموال الآخرين.

ويقدم «الأهلي المصري» خدمات الوساطة المالية لعملائه الحاليين أو المرتقبين «أفراد - مؤسسات»، لإدارة علاقة مالية تجارية أو اقتصادية، أو أي علاقة تتطلب وساطة بين عدة أطراف، وفقاً لشروط محددة واضحة بين طرفين أو أكثر لتنفيذ عملية وصفقة سواء كانت مؤقتة ومستمرة لفترة، وفقا للاتفاقيات المبرمة بين تلك الأطراف، وبالكيفية التي تم الاتفاق عليها بينهم للبيع وشراء أصول أو تقديم خدمات تجارية وتسوية استحقاقات قائمة ومستقبلية، وإدارة أصول ومتحصلات مالية.

وتتمثل عمليات الوساطة في الآتي:

صفقات بيع وشراء الأصول (عقارات – معدات – أراضٍ.. إلخ) بين طرفين أو أكثر (أفراد أو مؤسسات)

صفقات بيع وشراء الأسهم وحصص للشركاء بكافة أنواع الشركات (المساهمة - التوصية - المسئولية المحدودة)

اتفاقيات التطوير العقاري وتوزيع متحصلات المشروع على الشركاء.

اتفاقيات إدارة منشأة عقارية أو سياحية بين المالك وشركه الإدارة.

اتفاقيات سداد المستحقات المالية بين الدائنين والمدينين.

مميزات استخدام خدمة الحساب الوسيط:

ننفرد بفريق عمل ذي كفاءة يتولى إدارة الحساب وفقاً والضوابط والبنود الواردة بعقد الحساب الوسيط بين أطراف الصفقة والبنك.

يحتفظ البنك بالأموال قيمة الالتزام لحين تحقيق الشروط أو انتهاء المهلة المحددة بالعقد مع إمكانية احتساب عائد على المبالغ المودعة بالحساب الوسيط.

الالتزام بالتواريخ المحددة والمتفق عليها للوفاء بالالتزامات محل التعاقد ومن ثم تحويل الأموال للمستحقين حسب كل حالة من خلال البنك مما يضمن سهولة وسرعة وضمان تحصيل المستحقات وتنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الأطراف.

سابقة الأعمال لفريق الحسابات الوسيطة