طريقة عمل الطحال زي المحلات.. «وصفة على قد الإيد»

لا شكّ أن «الطحال» من الوجبات المفضلة لدى العديد من محبي الأكلات الشعبية، بعد ذبح الأضحية في «العيد الأكبر»، باعتبار أنّها وجبة شهية تمتاز بالمذاق الشهي، والتنوع في التحضير سواء عن طريق القلي أو الشواء، مع إضافة التوابل التي تعطي نكهة مختلفة حسب المكونات المضافة.

وتستعرض «الوطن» طريقة عمل الطحال زي المحلات، لمساعدة السيدات على إعداد تلك الوجبة الشهية في عيد الأضحى المبارك، بطريقة مختصرة وبأقل التكاليف، حسبما أوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مقادير طريقة عمل الطحال زي المحلات

- طحال

- بصل

- جزر

- كرفس

- كُرات

- ثوم

- ملح

- فلفل أسود

- زيت زيتون

- مرقة

- زعتر

- جوزة الطيب

- كمون

- بطاطس

- مشروم

- جنزبيل

تحضير الطحال زي المحلات، عن طريق فرم الثوم مع البصل والكرفس والكرات والجنزبيل تماما، ثمّ يشوح الخليط في زيت على النار، ويضاف إليه ملح وفلفل وكمون وجوزة الطيب ومكعب المرقة وتركه على نار هادئة، ثمّ يفرم المشروم ويضاف إلى الحشو مع الجزر والبطاطس المبشورة والزعتر.

وفي طاسة بها كمية قليلة من الزيت يشوح الطحال، بعد أن يتم سلقه وتقطيعه إلى قطع صغيرة، ثم إضافة الخليط إليه وتركه على نار هادئة حتى تمام النضج، ومن ثم تقديمه بجانب بطاطس محمرة أو مكرونة بالصلصة أو محمرة، كلا على حسب الرغبة.