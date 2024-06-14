سعر كرتونة البيض اليوم.. الأبيض يسجل 150 جنيها

سجّل سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 14-6-2024، استقرارًا نسبيًا في بورصة الدواجن، حسب النوع تسليم أرض المزرعة، بينما انعكس ذلك على الأسعار في مختلف الأسواق التي تبيع للمستهلك مباشرة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، في المزارع وبورصة البيض، والأسواق والمحلات، فيما تختلف أسعار بيض المائدة اليوم في الأسواق وفقًا لكل نوع.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 150 إلى 151 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 150 إلى 152 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 125 إلى 126 جنيهًا.

سعر البيض اليوم للمستهلك

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بالنسبة للمستهلك، ما بين 155 إلى 158 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بالنسبة للمستهلك، ما بين 155 إلى 165 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بالنسبة للمستهلك، ما بين 130 إلى 140 جنيهًا.