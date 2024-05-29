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انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. الأحمر بـ134 جنيها

كتب:

محمد سعيد الشماع
08:35 م | الأربعاء 29 مايو 2024
كرتونة البيض - صورة تعبيرية

كرتونة البيض - صورة تعبيرية

تراجعت سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء للمستهلك، بقيمة 3 جنيهات في الأسواق، وفقاً لما أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، إذ يعتبر البيض عنصرا حيويا على موائد المصريين.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

تستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية، وجاء سعر البيض كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء «30 بيضة» 134 جنيهاً، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع 3 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 

كما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء «30 بيضة» 134 جنيهاً، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 3 جنيهات.

سعر كرتونة البيض البلدي

في حين سجل سعر كرتونة البيض البلدي «30 بيضة» اليوم الأربعاء 142 جنيهاً «سعر بيع للمستهلك».

أسعار البيض اليوم

وجاء أسعار البيض كالتالي:

- البيض الأبيض: «بيضة واحدة» بـ 4.80 قرش، «سعر بيع للمستهلك».

- البيض الأحمر: «بيضة واحدة» بـ 4.80 جنيه «سعر بيع للمستهلك».

- البيض البلدي: «بيضة واحدة» بـ 5.40 جنيه «سعر بيع للمستهلك».

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