عضو بـ«الغرف التجارية»: لقاءات مكثقة لمناقشة قانون سلامة الغذاء المصري بمجلس النواب

شارك النائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية في سوهاج وعضو اتحاد الغرف التجارية، في الندوة المصرية العالمية لسلامة الغذاء (EGFoSS) كجزء من احتفالات مصر باليوم العالمي لسلامة الغذاء 2024.

أبوالوفا: مصر تعطي اهتمام خاص بسلامة الغذاء

وقال أبو الوفا، في تصريحات صحفية، إنّ هذا الحدث يجمع خبراء الصناعه في مجال الصناعات الغذائية مع التجار والجهات المعنية بالغذاء والزراعة في مكان واحد، مما يشير إلى التعاون بين القطاع الخاص والحكومي للوصول إلى هدف واحد وهو سلامة الغذاء.

وأضاف أنّ مصر تلعب دورا مهما في ضمان جودة وسلامه الغذاء المتداولة في السوق، إذ جرى إنشاء الهيئة بهدف تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة في الوصول لأقصى سلامة للغذاء في مصر.

لقاءات مكثفة لمناقشة قانون سلامة الغذاء المصري في البرلمان

وأوضح أن مجلس النواب يعمل حاليا على عقد لقاءات مكثفة لمناقشه قانون سلامة الغذاء المصري، وإجراء كثير من التعديلات عليه للوصول لأفضل تشريع ممكن وجاري الانتهاء منه في القريب العاجل، لافتاً إلى انتهاء جزء كبير من القانون، وأن التعديلات تشمل إلزام أي منشأه تقدم الأغذية بالحصول على تراخيص من وحدة سلامة الغذاء من أجل ضمان جودة الأغذية، وكذلك التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.

وأكد رئيس الغرفة التجارية في سوهاج وعضو اتحاد الغرف التجارية، أن اليوم العالمي لسلامة الغذاء هو فرصة جيدة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في هذا المجال، وكذلك التأكيد علي أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات.