«الغرف التجارية»: انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية 15% خلال أيام

انخفضت أسعار الأجهزة الكهربائية لعدد كبير من الأجهزة في السوق، بنسب تراوحت بين 10 حتى 15% من متوسطات تراجع الأسعار، بفضل توافر الدولار في البنوك واستقرار عملية الاستيراد والبيع، حسب ما صرح أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية.

هلال: الانخفاض بداية يونيو لبدء دورة رأس مال جديدة

وأضاف هلال لـ«الوطن»، أنّ الشعبة تتوقع انخفاض أسعار عدد من الأجهزة الكهربائية بقيمة 15% مع بداية شهر يونيو، لبدء دورة رأس مال جديدة، حيث يكون إجمالي الانخفاض الخاص بالأسعار قيمته تصل لـ 30%، موضحا أنّ تلك التخفيضات تؤكد حرص الشركات على تخفيض الأسعار، ما يصب في الأخير على مصلحة المستهلك.

التواصل مع حماية المستهلك

ونصح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، المواطنين بمراجعة الأسعار عبر مواقع الشركات قبل شراء المنتج، للتأكد من الأسعار، وحال وجود اختلاف يجب على المواطن التواصل مع جهاز حماية المستهلك للحصول على حقه من البائع.