دعاء لأبي المتوفي في يوم عرفة: اللهم اجعله من أهل اليمين

دعاء لأبي المتوفي في يوم عرفة من الأدعية التي يحرص عليها الكثير من المسلمين، حتى يدعون لأحبتهم المتوفين بالرحمة والمغفرة والجنة وخيرها، واستغلال أوقات الاستجابة في تحقيق تلك الأمنيات، التي تعبر عن الوفاء والبر بالوالدين بعد وفاتهما.

دعاء لأبي المتوفي في يوم عرفة

يعتبر دعاء لأبي المتوفي في يوم عرفة من الأدعية التي يحرص الكثير من المسلمين على ترديدها، وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن الدعاء في عرفة مستجاب، لذلك يستحب أن يستغل المسلم هذا اليوم الكريم ويذكر أحبته المتوفين في الدعاء.

وأشارت «الإفتاء» إلى وجود العديد من الأدعية، التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء لأبي المتوفي في يوم عرفة، منها على سبيل المثال:

- اللهم آته برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

- اللَّهُمَّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة ولقنه حجته.

- اللهم ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

دعاء لأبي المتوفي في يوم عرفة المستحب

وأوضحت «الإفتاء» أن دعاء لأبي المتوفي في يوم عرفة من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة، وعلى المسلم أن يستعملها بل يمكنه أن يدعو بما يخطر على باله وقلبه من أدعية.

وهناك بعض الأدعية المستحبة التي تأتي ضمن دعاء لأبي المتوفي في يوم عرفة: